Кабмин предложил формировать избиркомы в вахтовых поселках из живущих там рабочих

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Правительство в четверг внесло в Госдуму законопроект, который позволяет формировать участковые избирательные комиссии в вахтовых поселках из проживающих там рабочих, не входящих в резерв составов участковых комиссий. Текст размещен в думской электронной базе.

На сегодняшний день законодательство позволяет формировать избирательные участки, участки референдума в местах временного пребывания избирателей. При этом участковая комиссия формируется из резерва составов участковых комиссий.

"Однако на практике избиратели, участники референдума, работающие вахтовым методом, проживают в труднодоступных и малонаселенных местностях, где, как правило, не имеется населения, которое могло бы послужить основой для формирования составов участковых комиссий", - говорится в пояснительной записке. В связи с этим законопроектом предлагается допустить "формирование на участке, образованном в вахтовом поселке, участковой комиссии из числа работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, в том числе не входящих в резерв составов участковых комиссий".

Кроме этого, как указывают разработчики, сейчас передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не позднее чем за один день до первого дня голосования, в том числе досрочного. При этом личное письменное заявление избирателя о включении в список по месту временного пребывания может быть подано не позднее чем за три дня до дня начала голосования либо не позднее 14:00 по местному времени дня, предшествующего дню голосования.

Как указывают в кабмине, "может сложиться ситуация, когда на момент передачи бюллетеней у участковой комиссии не будет всех заявлений о включении в список избирателей, участников референдума по месту пребывания и, как следствие, точного числа избирателей, участников референдума". Из-за этого бюллетеней на всех избирателей в вахтовых поселках может не хватить.

В связи с этим правительство предлагает дополнить перечень участков, на которых количество бюллетеней может быть увеличено, участками, где ожидается большое число избирателей, работающих вахтовым методом. Также законопроектом предлагается разрешить увеличить количество бюллетеней на участках в вахтовых поселках, где ожидается большое число избирателей.