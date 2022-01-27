Москалькова: нельзя допустить умаления подвига советских солдат во Второй мировой войне

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Попытки переписать итоги Второй мировой войны не ушли в прошлое, умаление значения подвига советских солдат недопустимо. Об этом заявила в четверг, в день 78-летия снятия блокады с Ленинграда, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Москалькова напомнила, что "битва за северную столицу была самой продолжительной за всю мировую историю и стала одним из переломных моментов Великой Отечественной войны".

"Тяжелые испытания выпали на долю жителей и защитников города - жестокие бомбежки и артобстрелы, мучительные голод и холод блокадной зимы, смерть родных и близких, но их было не сломить ничем, они стойко сражались за город. Сколько бы лет ни прошло, мы с вами должны помнить этот героический подвиг защитников, тружеников и жителей блокадного Ленинграда, а также обязаны передать память об этом дне подрастающему поколению. Крайне важно, чтобы подвиг ветеранов не был забыт, ведь они сражались за наш с вами мир", - написала Москалькова на своей странице в Instagram.

Она добавила, что попытки переписать итоги Второй мировой войны еще не ушли в прошлое. "Наш долг - не допустить умаления значения подвига советских солдат, которые отдали свои жизни за нашу Родину", - подчеркнула омбудсмен.