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Медведев заявил, что Украина стала игрушкой в руках США и НАТО

По мнению зампреда Совбеза РФ, Киев используют как инструмент геополитического давления на Россию
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 27 января. /ТАСС/. Украину используют как инструмент геополитического давления на Россию, она стала игрушкой в руках США и НАТО. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС. При этом он выразил надежду, что напряженность вокруг Украины в обозримом будущем спадет.

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"Украина, к сожалению, сейчас превратилась в известной степени в игрушку в руках НАТО и, прежде всего, в руках, естественно, Соединенных Штатов, поскольку Украина используется как инструмент геополитического давления на Россию", - сказал замглавы СБ РФ.

Он выразил уверенность, что "Украина, как это ни печально звучит для Украины, сама по себе американцам не нужна, да и европейцам не очень нужна".

"Но это аргумент в геополитической игре против России и в известной степени даже против Китая. Поэтому эта напряженность связана прежде всего с этим. С другой стороны, она связана с тем курсом, который проводится руководством Украины в последние годы", - добавил Медведев.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС в пятницу, 28 января.

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Медведев, Дмитрий АнатольевичУкраинаРоссия
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