Медведев считает возможным участие США в переговорах по Украине, ведь Штаты "и так в игре"

"Никто никогда даже не возражал против подключения Соединенных Штатов. Американцы и так в игре, что называется. Они активно влияют на украинцев, они активно пытаются создавать нам проблемы. В этом плане пусть уж они открыто участвуют и ведут какие-то переговоры, влияют, используют свои каналы влияния на ту же самую Украину. Никто не против этого, все только за", - заявил он в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

По словам Медведева, "главное, чтобы исполнялись минские соглашения, а с этим основная проблема, поскольку на словах все декларируют приверженность этим соглашениям, и даже украинцы об этом говорят, но ничего не делают". Он также напомнил, что "в рамках минских соглашений есть определенный формат стран, "нормандский" так называемый, который используется".

Отвечая на вопрос о вероятности прямого столкновения РФ и НАТО на Украине, Медведев сказал, что "это был бы самый драматический, просто катастрофический сценарий". "Надеюсь, что этого никогда не произойдет. Хотя отдельные сумасшедшие, отдельные горячие головы на эту тему рассуждают в странах НАТО и в Соединенных Штатах Америки. Но я рассчитываю, что этого никогда не будет", - добавил он.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС 28 января.