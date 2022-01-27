Медведев: народ Украины в конечном счете выберет власть, которая наладит отношения с РФ

"Украинцы - люди близкие нам и очень прагматичные. И, я думаю, в конечном счете этот бардак им просто надоест, и они должны будут избрать такое руководство, которое будет проводить - нет, не пророссийскую политику, конечно, а проукраинскую политику. Но политику, которая направлена на нормальные экономические отношения с Россией, на достижение разумного баланса по самым разным вопросам, на признание геополитических реалий, включая Крым и целый ряд других вопросов", - сказал он.

По мнению Медведева, "нет смысла вести переговоры с нынешним руководством в силу известных причин: его антироссийской направленности, тех решений, которые они принимают, включая, допустим, решение о так называемых коренных народах или о языке, и тех решений, которые они не исполняют, например минских соглашений". "Но всегда остается надежда на лучшее - раз, и, во-вторых, так политическая жизнь устроена и вообще мир, что маятник все равно качается туда-обратно", - добавил он.

Замглавы Совбеза РФ выразил уверенность, что рано или поздно смена власти на Украине произойдет, потому что "в мире никогда не бывало так, чтобы всегда доминировала только одна сила, а у них [на Украине] с 2014 года в силу понятных причин к власти пришли националистически окрашенные силы".

"Раньше эти оголтелые националисты, "щирые украинцы", составляли 5-10% общего числа населения, в основном это, естественно, западные области. Но в какой-то период после известных событий они навязали свою идеологию всей стране, которая никогда так не была настроена. И я думаю, что в какой-то момент это просто все надоест и возобладает какой-то разумный усредненный тренд на развитие отношений с Россией и просто на разумную политику, а иначе это тупиковый путь", - резюмировал Медведев.

Говоря о нынешнем президенте Украины, Медведев отметил, что во Владимире Зеленском не разочарован. "Он меня ни в чем не разочаровал. Я считаю, что он делает ровно то, что должен был делать человек с уровнем его подготовки, с уровнем его профессиональной годности к должности президента Украины. И, к сожалению для него самого, наверное, в конечном счете это ведет к разрушению самой Украины", - добавил Медведев.

Полная версия интервью будет опубликована 28 января.