Медведев не видит смысла говорить, кто из политиков на Украине мог бы возглавить страну

ГОРКИ, 27 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что нет смысла говорить о том, кто из политиков на Украине мог бы возглавить страну, чтобы этого человека не "спалить" и не подставить под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Знаете, что бы я ни сказал, во-первых, это будет некорректно с моей стороны, потому что они самостоятельное государство, это первое", - сказал он в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС, отвечая на вопрос, кто сейчас в политическом украинском истеблишменте мог бы сменить нынешнюю власть.

"Назвать какое-то имя - это сразу же этого человека "спалить" и подставить под санкции Совета национальной безопасности и обороны, который принимает совершенно неправосудные, антизаконные решения, как в отношении [главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора] Медведчука", - добавил Медведев.

Замглавы СБ РФ отметил, что в Киеве "же теперь несудебные используют органы, как у нас в 1937 году, по сути, тройки, они собрались, только там их побольше немножко". "Решили у кого-то имущество отобрать - отобрали, решили кого-то в тюрьму посадить - посадили. Так что называть кого-то - бесперспективное дело", - сказал Медведев.

Медведчука он назвал в числе друзей и партнеров России, отметив, что политик находится в довольно сложном положении из-за домашнего ареста и уголовного преследования "за те действия, которые он, по сути, совершал, исполняя указания президента (экс-президента Украины Петра Порошенко - прим. ТАСС)". А такой расклад, по словам Медведева, "если речь идет о легальных действиях, а это легальные действия, вне всякого сомнения, освобождает от любой ответственности, потому что речь идет о государственных решениях".

Генерация новых политиков

Медведев выразил уверенность, что в любом случае на Украине "появится генерация людей и политических сил, которые будут настроены именно не пророссийски, а проукраински, но которые будут вести прагматичную политику, которые будут думать прежде всего о собственном народе, а не о том, чтобы еще раз избраться в президенты, как это происходит сейчас".

Говоря о целесообразности прямых контактов с нынешним руководством Украины и предложении Киева провести саммит РФ - США - Украина, Медведев указал, что "это решение должен принимать президент нашей страны и его партнеры". При этом замглавы СБ РФ напомнил, что не считает целесообразными такие контакты.

"Потому что бессмысленно вести разговоры с такими политиками, которые лгут, не исполняют решения, которые принимают решения, направленные против части собственного населения, которые не исполняют вообще никаких международных обязательств в этом смысле. Так что решать, вне всякого сомнения, президенту страны, тут даже обсуждать нечего. Но, мне кажется, он вполне определенно свою позицию тоже высказал недавно", - добавил Медведев.

Полная версия интервью будет опубликована 28 января.