Медведев заявил, что Россия не боится анонсированных Западом "адских" санкций

ГОРКИ, 27 января. /ТАСС/. Россия не боится никаких дополнительных ограничений со стороны Запада, в том числе и анонсированных некоторыми американскими политиками новых "адских" санкций. Об этом заявил замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

"Мы этих санкций действительно не боимся. Это не фигура речи и не бравада, а просто констатация того, что на самом деле происходило", - сказал он.

"Вот нам сейчас грозят "адскими" санкциями. Ну не знаю, что это такое, в чем это будет заключаться. Вот, говорят, "адские" санкции. Помню зато хорошо слова моего коллеги Барака Обамы, который, по-моему, году в 2015-м что ли, после того, как мы вошли в клинч по известным причинам и были введены санкции, сказал такую фразу и я ее запомнил: "Российская экономика разорвана в клочья". Ну что говорить, где сейчас Обама? На пенсии, что называется, а экономика наша живет, развивается", - подчеркнул Медведев.

Политик добавил, что экономическое развитие в стране идет не без проблем. По его словам, их "полным-полно". Однако "ничего уж такого сверхстрашного с ней [с экономикой] не произошло, а где-то она, действительно, даже стала и лучше". Медведев привел в качестве примера сельское хозяйство, которое именно благодаря введенным ограничениям получило толчок к развитию. "Пусть они используют [санкции] в качестве внутренней риторики, для того, чтобы удовлетворить своих избирателей или свой политический истеблишмент, в основном", - добавил он.

Замглавы Совбеза также сделал акцент на том, что вообще санкции для России - вещь перманентная. "Дело в том, что - я неоднократно об этом говорил - нам ведь не привыкать к этим санкциям. И я имею в виду сейчас даже не последний период, а советский период, в отношении Советского Союза. Я сейчас не говорю даже причины, поводы, не характеризую сам Советский Союз, это дело вкуса и отношения. Но в отношении Советского Союза, а это наша Родина, санкции вводились как минимум раз 10 по разным причинам. В том числе, кстати, в отношении газопровода известного - "Уренгой - Помары - Ужгород" - и так далее. То есть это все не новое", - заключил он.

Полная версия интервью будет опубликована на сайте ТАСС в пятницу, 28 января.