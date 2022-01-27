"Новые люди" считают, что ДНР и ЛНР больше нужна гуманитарная помощь, а не военная

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Депутаты фракции "Новые люди" в Госдуме считают, что Донецкой и Луганской народным республикам в большей степени может понадобиться гуманитарная помощь, а не военная. Об этом в четверг заявили в пресс-службе фракции.

"Россия, безусловно, должна поддерживать своих граждан, проживающих в Донбассе", - отмечается в сообщении пресс-службы. При этом парламентарии полагают, что "вопросы нужно решать дипломатическим путем".

"Еще само руководство республик не выступило с просьбой о помощи, а российские власти не дали четкого ответа, в каком объеме готовы помогать и чем. Возможно, речь пойдет о гуманитарной помощи, она нужна больше. Поэтому не будем преждевременно навязывать главе государства решение проблемы путем наращивания вооружений", - говорится в сообщении.

Предложение фракции "Единая Россия" к руководству РФ оказать ДНР и ЛНР помощь в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии во фракции "Новые люди" сочли преждевременным.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Позже лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия обратилась к руководству РФ с соответствующей просьбой.