Кремль не испытывает большого оптимизма после ответа США на предложения России

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Кремль считает, что поводов для оптимизма после ответа США на предложения РФ по гарантиям безопасности немного.

Отвечая в четверг на вопросы журналистов, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сослался на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена и генсека НАТО Йенса Столтенберга, где "они абсолютно однозначно сказали о неприятии основных озабоченностей, которые были изложены Российской Федерацией". "Основываясь на этом, конечно, поводов не так много для оптимизма", - отметил представитель Кремля.

При этом он воздержался "от каких-то концептуальных оценок" в отношении ответа США на предложения России.

По словам Пескова, Кремль не будет спешить с комментариями по ответам США и НАТО на предложения Москвы по гарантиям безопасности, требуется время, чтобы их проанализировать.

"Все эти бумаги [находятся] у президента [РФ Владимира Путина]. Конечно, потребуется какое-то время, чтобы их проанализировать. Не будем спешить с какими-то заключениями", - сказал представитель Кремля.

Решение о том, в какой форме и насколько публично Москва будет реагировать на ответы по гарантиям безопасности, еще не принято, добавил он.

"Пока на этот счет нет какого-то понимания", - сказал он в ответ на вопрос, определена ли уже форма реакции.

Говоря о том, насколько публичным может быть ответ Москвы, представитель Кремля пояснил: "Об этом будет принято отдельное решение".