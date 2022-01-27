Песков заявил, что Путин посетит Турцию, когда позволит эпидситуация и графики президентов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится, когда позволит эпидемиологическая обстановка и графики президентов двух стран. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Эта тема неоднократно поднималась в ходе последних нескольких контактов президентов Путина и Эрдогана. У нас сложилась некая пауза в проведении заседаний межправкомиссии и высшего органа наших двухсторонних отношений, который возглавляется двумя президентами, - сказал Песков. - Господин Эрдоган говорил, что он будет рад принять все эти мероприятия в Турции. Президент Путин с благодарностью принял это приглашение. Они условились, что, как только будут позволять эпидемиологическая обстановка и графики, он обязательно воспользуется этим приглашением".