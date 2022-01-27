Пескову неизвестно о том, чтобы идея о поставках оружия в ДНР и ЛНР была на рассмотрении

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы инициатива по поставкам вооружений в ДНР и ЛНР находилась на рассмотрении у главы российского государства Владимира Путина.

Ранее секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак заявил, что Москва должна оказать помощь ДНР и ЛНР в виде поставок отдельных видов вооружений для повышения их обороноспособности перед лицом возможной агрессии. Позже лидер фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев сообщил, что партия обратилась к руководству РФ с соответствующей просьбой.

"Мне неизвестно о том, что эта инициатива находится на рассмотрении", - сказал представитель Кремля, говоря о рассмотрении этой идеи президентом. Реакции президента РФ на инициативу пока нет, заявил Песков.

Оценка Кремля

"Что касается выступления наших депутатов - и ранее озвученная инициатива коммунистов о признании самопровозглашенных республик, и вчерашняя инициатива "Единой России" о том, что на фоне того, как Украина накачивается вооружениями, нужно помочь этим республикам тоже с тем, чтобы дать им возможность как-то противостоять этим потенциально агрессивным планам Украины, - это лишний раз подчеркивает, насколько болезненно ситуация воспринимается нашими парламентариями", - сказал представитель Кремля.

По его оценке, такие предложения также говорят о том, что "граждане РФ и парламентарии не могут быть безучастны к судьбе жителей Донбасса". "Это подчеркивает остроту проблемы, безусловно", - уверен Песков. При этом он отметил, что "это партийная инициатива"