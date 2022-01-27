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Песков: обсуждение темы РСМД в отрыве от общей архитектуры безопасности нежизнеспособно

Обсуждение темы РСМД в отрыве от общей архитектуры безопасности нежизнеспособно - Песков.

Лавров: шаги России после ответов США и НАТО по гарантиям безопасности определит Путин
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