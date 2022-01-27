Песков: Путин и Байден сами решат, нужен ли их новый разговор

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден сами решат, нужно ли им проводить личный разговор после контактов представителей Москвы и Вашингтона на рабочем уровне. Об этом журналистам в четверг заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, есть ли необходимость в новом контакте Путина и Байдена после получения ответа США на предложения РФ по гарантиям безопасности, представитель Кремля сообщил, что "будут определенные контакты на рабочем уровне наверняка". "Ну а потом президенты сами решат, нужно ли им разговаривать, и если нужно, то когда", - сказал Песков.