Путин пообщается с Бегловым

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин обсудит рабочие вопросы с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"У него [Путина] планируется рабочий контакт с губернатором Санкт-Петербурга, они так или иначе пообщаются, обсудят городские дела, мы вас проинформируем об этом", - сказал Песков.

Он напомнил, что в четверг, в день годовщины полного снятия блокады Ленинграда, Путин посетит Пискаревское кладбище, где возложит цветы к памятнику героям. "Традиционно он всегда делает остановку в одном из рядов кладбища, где кладет цветы в общую могилу, где также [покоится] прах его брата", - добавил пресс-секретарь. Песков не подтвердил данные о том, что Путин задержится в Петербурге на несколько дней.

Другие мероприятия президента в четверг носят непубличный характер.