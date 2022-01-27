Лавров: шаги России после ответов США и НАТО по гарантиям безопасности определит Путин

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин примет решение о дальнейших шагах в ответ на реакцию США и НАТО по гарантиям безопасности. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя ответ Вашингтона на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

"После межведомственного согласования будем докладывать президенту Владимиру Путину. Он будет принимать решение о наших дальнейших шагах", - сказал министр.

По словам Лаврова, Москва будет в комплексе рассматривать ответы США и НАТО на российские предложения.

"Сейчас изучаем ответ, который получили от американцев и который, как сам [госсекретарь США Энтони] Блинкен заявил, согласован с украинцами и другими западными странами, союзниками США, - добавил глава МИД РФ. - Одновременно получили ответ по линии Североатлантического альянса, от генсекретаря [НАТО Йенса] Столтенберга. Рассматриваем два документа в комплексе с учетом того, что они являются реакцией на проекты договора и соглашения, распространенные нами в декабре 2021 года".