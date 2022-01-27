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Кризис на Украине

Песков позитивно оценил встречу представителей лидеров "нормандской четверки" в Париже

При этом представитель Кремля отметил, что никто не ждал от встречи "каких-то прорывных пониманий или действий"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позитивно оценивает итоги встречи политических советников лидеров "нормандской четверки" в Париже.

"Никто, собственно, не ожидал, да и не мог ожидать каких-то прорывных пониманий или действий [от прошедшей встречи]", - признал представитель Кремля в беседе с журналистами в четверг.

Однако, на его взгляд, "весьма неплохо, что участники пытаются как-то привести к единому знаменателю свое понимание того, что написано в тексте минского комплекса мер". "Хотя достаточно парадоксальная вещь. Дело в том, что формулировки этого текста не витиеватые, они предельно конкретны, понятны и формулировались так, чтобы не допускать двойного прочтения", - отметил Песков.

"Конечно, еще предстоит проанализировать, каким образом мы пришли к ситуации, когда несколько сторон - участников минского [переговорного] процесса имеют разное понимание предельно понятных и четких формулировок", - добавил представитель Кремля.

"Но вместе с тем нет худа без добра, хорошо, что они пытаются найти единое понимание", - заключил он.

Очередная встреча политических советников лидеров "нормандской четверки", состоявшаяся в Париже 27 января, продолжалась восемь с половиной часов. По ее итогам замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, представлявший Москву, констатировал, что "похвастаться нечем". Следующие консультации, как ожидается, пройдут через две недели в Берлине.

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Козак, Дмитрий НиколаевичУкраинаРоссияКризис на УкраинеПесков, Дмитрий Сергеевич
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