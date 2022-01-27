Песков: об аналоге декларации про окончание холодной войны сейчас можно только мечтать

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что сейчас о документах, аналогичных декларации об окончании холодной войны, которая была подписана РФ и США 30 лет назад, можно только мечтать.

Комментируя 30-летнюю годовщину подписания этой декларации, Песков сказал, что "не склонен переоценивать значение этой годовщины, вряд ли оно может и способно иметь какое-то влияние на формирование политического сознания нынешних руководителей".

"В нынешних условиях о заключении такой договоренности, о подписании таких бумаг, действительно, можно только мечтать. Но все-таки мы несем другие обязанности, и мечты - это не то, за что нам платят зарплату", - сказал представитель Кремля.

1 февраля 1992 года президенты России и США Борис Ельцин и Джордж Буш - старший подписали Кэмп-Дэвидскую декларацию, которая формально и юридически завершила период холодной войны.