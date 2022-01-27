МИД РФ: визовая практика США вынуждает членов ООН искать площадки вне Нью-Йорка

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Нежелание США выполнять свои визовые обязательства вынуждает страны - члены ООН искать другие площадки вне Нью-Йорка для своих мероприятий, в том числе и для проведения Обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Об этом заявил в интервью ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

По словам дипломата, задержки или невыдача американских виз представителям государств на международные мероприятия в штаб-квартире ООН "носят системный характер и серьезно подрывают нормальный межгосударственный диалог". "США грубо нарушают свои обязательства в качестве страны, принимающей штаб-квартиру всемирной организации в Нью-Йорке, - американские визы должны выдаваться без каких-либо проволочек и всем без исключения представителям государств на международных форумах", - указал он.

"Нежелание США выполнять свои обязательства вынуждает государства ООН искать другие площадки для своих мероприятий в тех странах, которые более ответственно подходят к выстраиванию равноправных многосторонних межгосударственных форм общения. Это в полной мере касается и столь важного форума, как Обзорная конференция ДНЯО", - отметил собеседник агентства.

Как подчеркнул Ермаков, "абсолютно неприемлемая американская визовая практика" Вашингтона остается "рукотворной проблемой" на пути проведения конференции. "Так, по состоянию на конец декабря 2021 года (предельный срок оформления на данный форум в случае начала его проведения 4 января 2022 года) большинство членов российской делегации не были обеспечены американскими визами", - продолжил он.

Ермаков обратил внимание, что в результате соответствующего несоблюдения визовых обязательств американской стороной и "негативного влияния" пандемии на организацию многих международных форумов, в том числе в сфере нераспространения и разоружения, актуализировался вопрос переноса конференции из Нью-Йорка на другую международную площадку. "Сейчас ведутся интенсивные консультации между государствами-участниками относительно новых сроков проведения мероприятия. В настоящее время рассматриваются различные варианты, в том числе и перенос конференции на другую международную площадку", - резюмировал он.

Дипломат напомнил, что десятая Обзорная конференция по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия, которая изначально должна была состояться в апреле-мае 2020 года, переносилась уже трижды. В последний раз ее планировали провести 4-28 января 2022 года.