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Песков: понимания в отношении сроков новой встречи Лаврова и Блинкена пока нет

При этом представитель Кремля подтвердил, что речь о последующих контактах действительно шла

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пока неизвестно, когда может состояться новая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг.

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"Пока точно они не договорились", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, есть ли у российской стороны понимание о новой встрече Лаврова и Блинкена.

Песков подтвердил, что речь о последующих контактах действительно шла. "Но когда, если я не ошибаюсь, пока нет понимания", - добавил он.

Ранее Блинкен заявил, что ожидает контактов с Лавровым в ближайшие дни - после того как Москва ознакомится с переданными ей ответами США на предложения по безопасности.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичСШАРоссияПесков, Дмитрий СергеевичБлинкен, Энтони
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