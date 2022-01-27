Песков: понимания в отношении сроков новой встречи Лаврова и Блинкена пока нет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Пока неизвестно, когда может состояться новая встреча министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в четверг.

"Пока точно они не договорились", - сказал представитель Кремля в ответ на вопрос, есть ли у российской стороны понимание о новой встрече Лаврова и Блинкена.

Песков подтвердил, что речь о последующих контактах действительно шла. "Но когда, если я не ошибаюсь, пока нет понимания", - добавил он.

Ранее Блинкен заявил, что ожидает контактов с Лавровым в ближайшие дни - после того как Москва ознакомится с переданными ей ответами США на предложения по безопасности.