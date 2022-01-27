МИД РФ: в пяти неядерных странах НАТО находятся около 200 ядерных авиабомб США

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Москва предложила Вашингтону в контексте рассмотрения тематики гарантий безопасности вернуть все американское ядерное оружие из стран НАТО на территорию США. Об этом заявил в интервью ТАСС директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.

"Мы настаиваем, что "совместные ядерные миссии" НАТО должны быть незамедлительно прекращены, все американское ядерное оружие возвращено на национальную территорию США, а инфраструктура, позволяющая обеспечить его быстрое развертывание, ликвидирована. Данный аспект является одним из элементов пакета мер, предложенных нами Вашингтону в контексте рассмотрения тематики гарантий безопасности", - отметил он.

Так, по словам Ермакова, в пяти неядерных странах НАТО "сейчас находятся около 200 американских ядерных авиабомб США семейства В61". При этом у альянса есть возможности оперативно развернуть ядерное оружие, способное достигать стратегические цели на территории России. "[В странах НАТО] сохраняется и инфраструктура, обеспечивающая оперативное развертывание этого [ядерного] оружия, которое способно достигать российской территории и поражать широкий спектр целей, включая стратегические", - указал дипломат.

Вместе с тем НАТО привлекает неядерные страны к тренировкам по отработке применения американского ядерного оружия против РФ. "Ведется взаимодействие стран - членов НАТО в совместном ядерном планировании. Осуществляются "совместные ядерные миссии" натовцев, в рамках которых неядерные члены альянса привлекаются к тренировкам по отработке применения против нас американского ядерного оружия", - подчеркнул Ермаков.

Он обратил внимание, что США модернизирует свой ядерный арсенал с расчетом на большую применимость такого оружия в реальных условиях, в первую очередь в Европе. "Что касается модернизации, то в США последовательно реализуется кампания по обновлению фактически всех компонентов ядерного арсенала. Авиабомбы В61 в их новейшей модификации В61-12 будут обладать уменьшенной или варьируемой мощностью, но повышенной точностью. Возникает вопрос, в каких сценариях сдерживания оправдана подобная "калибровка"? Речь явно идет о ставке на "большую применимость" такого оружия в реальных условиях, прежде всего в Европе", - констатировал дипломат.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в ее состав Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. 26 января США и НАТО предоставили России свой письменный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.