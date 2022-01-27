Косачев: причина секретности ответа США по гарантиям безопасности в том, что ответа нет

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Представленный накануне письменный ответ США по гарантиям безопасности, в сущности, не является ответом на российские предложения, именно в этом и заключается истинная причина засекреченности документа. Такое мнение высказал в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

"Американцы, а вслед за ними и натовцы попросили свои ответы не предавать гласности. Ссылаются при этом на то, что таким образом можно будет вести конфиденциальные переговоры. Но я подозреваю, что истинная причина в другом. Она в том, что и американцы, и натовцы хорошо понимают, что, по существу, они на российские предложения не отвечают", - сказал сенатор в эфире телеканала "Вместе-РФ".

По его словам, это было достаточно предсказуемо и "вызывает только сожаление".

При этом Косачев положительно оценил то, что позиции в этот раз изложены на бумаге, так как это "предпочтительнее, чем то, что произошло 30 лет назад, когда американцы и натовцы что-то обещали, но на бумагу эти обещания никак не переводили". "Даже если под лупой читать записи тогдашних переговоров, видно, что та сторона высказывала понимание желательности для нашей стороны фиксации соответствующих договоренностей (по нерасширению НАТО на восток - прим. ТАСС) на бумаге. Все последние 30 лет наши геополитические оппоненты действовали исходя из принципа, что они определяют конструкцию безопасности так, как это представляется им оптимальным, а России с этим предстоит просто соглашаться", - отметил вице-спикер Совфеда.

Политик добавил, что текст ответа сейчас изучается дипломатами и военными экспертами, после чего будет сделан доклад президенту РФ, который и примет окончательное решение о российской реакции на переданные документы. "Нам остается ждать и надеяться, что попытка привести дела в Европе в соответствие со здравым смыслом и с общими интересам всех европейских стран не завершится", - сказал он.

МИД РФ 17 декабря прошлого года опубликовал российские проекты соглашений о гарантиях безопасности, которые Москва ожидает от Вашингтона и НАТО. Два договора - с США и членами альянса - предполагают среди прочего отказ от расширения НАТО на восток, в том числе отказ от принятия в состав альянса Украины, а также введение ограничений на размещение серьезных наступательных вооружений, в частности ядерных. 26 января США и НАТО предоставили России свой письменный ответ на эти предложения.