Лавров 28 января даст интервью по текущим темам внешней политики ряду радиостанций

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 28 января даст интервью по актуальным вопросам внешней политики и международной повестки радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Комсомольская правда" и "Говорит Москва". Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"Завтра в 11 часов в прямом эфире состоится интервью Сергея Викторовича Лаврова радиостанциям Sputnik, "Эхо Москвы", "Говорит Москва" и "Комсомольская правда" по актуальным вопросам внешней политики и текущей международной повестки", - сказал он.

Зайцев добавил, что прямая трансляция интервью будет вестись на официальном сайте российского дипведомства и в его аккаунтах в соцсетях. "Радиостанции также будут у себя транслировать", - заключил дипломат.