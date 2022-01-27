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МИД: РФ озабочена ситуацией в Буркина-Фасо и призывает к освобождению президента страны

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия выражает озабоченность в связи с ситуацией в Буркина-Фасо и призывает к немедленному освобождению президента этой страны. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"Выражаем озабоченность в связи с упомянутыми событиями в дружественной нам Буркина-Фасо. Исходим из принципиальной позиции о неприемлемости неконституционных действий по смене власти, призываем к немедленному освобождению президента Рока Каборе, а также скорейшему возвращению страны к гражданскому правлению", - сказал он.

Теги
Буркина-ФасоРоссияКаборе, Рок Марк Кристиан
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