МИД: РФ озабочена ситуацией в Буркина-Фасо и призывает к освобождению президента страны

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Россия выражает озабоченность в связи с ситуацией в Буркина-Фасо и призывает к немедленному освобождению президента этой страны. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"Выражаем озабоченность в связи с упомянутыми событиями в дружественной нам Буркина-Фасо. Исходим из принципиальной позиции о неприемлемости неконституционных действий по смене власти, призываем к немедленному освобождению президента Рока Каборе, а также скорейшему возвращению страны к гражданскому правлению", - сказал он.