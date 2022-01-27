МИД РФ: заявления НАТО об усилении на востоке негативно влияют на диалог по безопасности

МОСКВА 27 января. /ТАСС/. Слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности усиления присутствия НАТО на восточном фланге создают негативный фон для переговоров по гарантиям безопасности, заявил на брифинге в четверг заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"Подобные заявления генерального секретаря НАТО создают неблагоприятный фон для диалога по гарантиям безопасности. Они подтверждают, что обычной практикой альянса стало усиливать переговорную позицию военными потенциалами", - сказал он.

Вмешательство в дела Украины

Россия рассчитывает, что страны НАТО воздержатся от вмешательства во внутренние дела Украины, заявил Зайцев.

"Рассчитываем, что страны НАТО прекратят разжигать конфликт на востоке Украины, воздержатся от вмешательства во внутренние дела этой страны, что должно позволить договаривающимся украинским сторонам решить имеющиеся у них разногласия в прямом диалоге между собой", - сказал он.

Отношения России и Украины

Отношения России и Украины продолжают деградировать из-за линии Киева на конфронтацию с Москвой, заявил Зайцев.

"Отношения между нашими странами продолжают деградировать из-за линии Киева на дальнейшую конфронтацию с Россией. Практически отсутствуют политические контакты, свернуты межпарламентское и межрегиональное сотрудничества", - сказал он.

Москва призывает НАТО отвести свои силы из восточно-европейских стран, это снизит военную напряженность в Европе.