{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

МИД России призывает Кишинев отказаться от спорных заявлений о роли РФ в Приднестровье

Замдиректора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев призвал "госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от таких далеких от реальности исторических экскурсов"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Москва призывает руководство Молдавии сосредоточиться на решении проблем в двусторонних отношениях и на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования вместо критики присутствия миротворцев в Приднестровье. Об этом сообщил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

Президент Молдавии Майя Санду в интервью румынскому телеканалу ProTV заявила на прошлой неделе, что Россия в 1992 году направила "своих людей" в Приднестровье, чтобы помешать Молдавии обрести независимость от СССР. Она добавила, что официальный Кишинев выступает за вывод российских военных из Приднестровья.

"Призываем госпожу Санду и других молдавских партнеров отказаться от таких далеких от реальности исторических экскурсов и сосредоточится на решении открытых вопросов российско-молдавских отношений, в том числе искусственно создаваемых Кишиневом проблем, и на придании позитивной динамики процессу приднестровского урегулирования, включая возобновление диалога с Тирасполем по всем аспектам всеобъемлющего урегулирования", - сказал он.

Теги
РоссияМолдавия
МИД РФ: заявления Хорватии об отзыве войск из НАТО не противоречат ее обязательствам
Читать полностью