Лавров и его китайский коллега обсудят 3 февраля подготовку саммита РФ - КНР

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с визитом Китай 3 февраля, где обсудит с главой МИД республики подготовку саммита лидеров РФ и КНР. Об этом заявил в четверг на брифинге замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"В ходе переговоров в Пекине главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут обсуждение актуальной повестки дня с акцентом на подготовку олимпийского саммита лидеров России и Китая, координацию на международной арене, региональные и глобальные проблемы", - сказал он.

Ранее на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году Лавров анонсировал, что проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, где они "подробно рассмотрят всю международную повестку дня".