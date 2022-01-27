{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Лавров и его китайский коллега обсудят 3 февраля подготовку саммита РФ - КНР

Главы МИД также обсудят вопросы актуальной повестки дня

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров посетит с визитом Китай 3 февраля, где обсудит с главой МИД республики подготовку саммита лидеров РФ и КНР. Об этом заявил в четверг на брифинге замглавы Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"В ходе переговоров в Пекине главы внешнеполитических ведомств двух стран проведут обсуждение актуальной повестки дня с акцентом на подготовку олимпийского саммита лидеров России и Китая, координацию на международной арене, региональные и глобальные проблемы", - сказал он.

Ранее на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году Лавров анонсировал, что проведет переговоры с министром иностранных дел КНР Ван И, где они "подробно рассмотрят всю международную повестку дня".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияКитай
В МИД РФ назвали визит талибов в Осло шагом к признанию движения
Замглавы департамента информации и печати ведомства Алексей Зайцев напомнил, что талибы встречались не только с представителями зарубежных государств, но и с активистами афганского гражданского общества
Читать полностью