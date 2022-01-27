Диппредставительства РФ на Украине продолжают работать в штатном режиме

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Российские дипломатические представительства на Украине продолжают работать в штатном режиме, несмотря на многочисленные провокации. Об этом заявил в четверг в ходе брифинга заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

"В этих непростых условиях, несмотря на многочисленные провокации со стороны украинских властей и местных националистов, российские загранучреждения на Украине - посольство к Киеве, генконсульства в Одессе, Харькове и Львове - продолжают работать в штатном режиме и выполнять возложенные на них функции", - сказал он.

При этом Зайцев отметил, что российское дипведомство всегда разрабатывает планы по возможной эвакуации сотрудников диппредставительств РФ и граждан России из Украины в случае опасности.

"У нас на постоянной основе имеются планы, у нас существует специальный департамент министерства иностранных дел, который посвящен этому, при посольствах у нас существуют штабы постоянно действующие, которые тоже разрабатывают планы на случай любых сложных ситуаций", - добавил он.

По словам представителя МИД РФ, отношения между Москвой и Киевом продолжают деградировать из-за линии Украины на конфронтацию с Россией. "Свернуты межпарламентское и межрегиональное сотрудничества, разрушаются многоплановые связи во всех сферах. После 2014 года Киевом в одностороннем порядке был понижен уровень дипломатических отношений, с конца 2016 года нашим посольством на Украине руководит временный поверенный в делах Российской Федерации", - заключил Зайцев.