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Отношения России и НАТО
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МИД РФ: желание ЕС обсудить гарантии безопасности выглядит странно после его заявлений

Замдиректора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев отметил, что "заключениями Совета ЕС по иностранным делам 24 января Евросоюз подтвердил свой крайне идеологизированный подход к новому мироустройству"

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Заявления, опубликованные Советом ЕС 24 января, имеют конфронтационный характер по отношению к России. На этом фоне желание Европы обсудить с РФ ее предложения по гарантиям безопасности в регионе выглядит странным. Об этом заявил в четверг на брифинге заместитель директора Департамента информации и печати МИД России Алексей Зайцев.

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"Заключениями Совета ЕС по иностранным делам 24 января Евросоюз подтвердил свой крайне идеологизированный подход к новому мироустройству. Явно надиктованный антироссийски настроенным крылом текст выстроен в весьма конфронтационной манере, по лекалам холодной войны, - сказал он. - На фоне таких заключений выглядит весьма странным стремление ЕС по части обсуждения российских предложений о гарантиях безопасности".

Зайцев добавил, что этот документ демонстрирует нежелание Евросоюза разобраться в причинах ухудшения ситуации. "Глубинный анализ восприятия проблематики европейской безопасности подменен политизированными оценками. <...> Вместо этого продвигается, по сути, окопная философия, стремление выставить все в парадигме "свой - чужой" или в современном прочтении: "союзник - противник", - подчеркнул он.

"Делается это все в нарушении принципа неделимости безопасности, зафиксированного и неоднократно подтвержденного, в том числе странами ЕС на высшем уровне", - отметил дипломат.
Представитель внешнеполитического ведомства считает, что заключения ЕС о недопустимости сфер влияния в 21 веке "пронизаны лицемерием". "Ряд функционеров ЕС открыто заявляет о принадлежности Западных Балкан Европейскому союзу", - пояснил Зайцев.

24 января Совет ЕС опубликовал заявление, в котором призвал Россию к деэскалации, соблюдению норм международного права и конструктивному диалогу на основе существующих механизмов. Совет ЕС также выразил поддержку суверенитета Украины и других восточных партнеров. В документе отмечается, что любой вызов европейской безопасности напрямую затрагивает Евросоюз. Помимо этого, Совет подтвердил нацеленность ЕС на сотрудничество и координацию с США, НАТО, Украиной и другими странами-партнерами.

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