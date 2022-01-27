Комитет Думы в начале февраля обсудит проект обращения к президенту о признании ДНР и ЛНР

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками в начале февраля обсудит внесенный фракцией КПРФ проект обращения нижней палаты к президенту России Владимиру Путину о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил в четверг глава комитета Леонид Калашников.

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"Комитет обратился с предложением ко всем фракциям дать свои соображения по этому поводу для того, чтобы мы могли дальше принять заключение комитета, и управление правовой помощи должно свое заключение к этому [проекту обращения]дать. После этого мы обсудим [документ] на заседании комитета и вынесем на Совет Думы. Это будет в начале февраля", - сказал Калашников журналистам.

В свою очередь глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что в обсуждении обращения к президенту о признании ЛНР и ДНР принимают участие и эксперты. "Но как тему архиважную форсировать ее ни в коем случае нельзя", - подчеркнул Слуцкий.

Депутаты от фракции КПРФ во главе с ее лидером Геннадием Зюгановым 19 января внесли на рассмотрение Госдумы проект обращения палаты к президенту России Владимиру Путину о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Согласно документу Госдума обращается к главе государства с просьбой рассмотреть вопрос о признании провозглашенных республик "в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств". В тексте говорится, что депутаты "считают обоснованным и морально оправданным признание" ДНР и ЛНР.