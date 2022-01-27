Публичность и выполнение норм регламента могут войти в KPI работы комитетов Думы

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Уровень публичности работы комитетов Госдумы, качество планирования деятельности, а также выполнение норм регламента палаты могут стать одними из ключевых показателей эффективности работы думских комитетов. Об этом в четверг на заседании комитета Госдумы по контролю сообщил его глава Олег Морозов, соответствующие предложения комитета будут направлены на рассмотрение Совета Думы.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о необходимости разработать ключевые показатели эффективности работы думских комитетов. "Предлагая это решение, Вячеслав Володин говорил о необходимости комитетам самим формировать повестку работы, занимать активную позицию. Поэтому в своих предложениях мы решили отразить показатели, которые являются индикаторами самостоятельной активности комитетов Думы. К оценке предлагается отнести, например, уровень публичности работы комитетов, качество планирования деятельности, взаимодействие с правительством и Счетной палатой", - подчеркнул Морозов.

Кроме того, добавил он, "выполнение норм регламента - это тоже один из важнейших критериев оценки деятельности комитета". "Если комитет в своей работе полностью <...> выполняет соответствующие нормы регламента, которые ему предписаны, это говорит о его высоком качестве работы", - подчеркнул Морозов.

Он также отметил, что комитет считает малопродуктивным измерять эффективность работы на основе таких показателей, как количество законопроектов. Парламентарий напомнил, что спикер Госдумы ранее указывал на неравномерность нагрузки комитетов в части законотворческой работы. Так, подчеркнул Морозов, комитет Госдумы по контролю в этом вопросе отличается от других. "Подавляющая часть работы нашего комитета - это не столько законопроектная деятельность, сколько создание условий для общего повышения эффективности Думы. Речь идет о парламентском контроле. А эта работа сопряжена и с подготовкой правительственных часов, и со взаимодействием со Счетной палатой, и с реформой контрольно-надзорной деятельности. Нельзя забывать и о прямых поручениях палаты", - отметил Морозов. В связи с этим, подчеркнул он, комитет также предлагает "при формулировании критериев оценки посмотреть на перераспределение законодательной нагрузки между комитетами".

Так, по словам Морозова, комитет Госдумы по контролю мог бы взять на себя сегменты законодательной работы "без ущерба для тех комитетов, которые и так перегружены большим законодательным портфелем". Например, отметил Морозов, в прошлом созыве к полномочиям комитета относились законопроекты, которые касаются избирательного законодательства и взаимодействия с ЦИК. "Допускаю, что нам можно вновь сформулировать эту тему и, может быть, попросить, чтобы эту нагрузку переложили на наш комитет, мы в состоянии ее выполнить", - считает Морозов.