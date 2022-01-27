Не так много поводов для оптимизма. Первая реакция РФ на ответы по гарантиям безопасности

Вашингтон и его союзники учли второстепенное, но не учли главного, полагают в Москве

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Предварительное изучение "набора идей" США и НАТО, предоставленных в ответ на предложения России по гарантиям безопасности, показало, что Вашингтон и его союзники учли второстепенное, но не учли главного. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя в четверг полученные от западных партнеров ответы, подчеркнул, что они не содержат позитивной реакции по основному вопросу - о недопустимости дальнейшего расширения альянса. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не будет затягивать с реакцией, но призвал не ожидать ее сиюминутно. Он напомнил, что на изучение российских документов США и Европе потребовалось около месяца. ТАСС собрал первую реакцию Москвы на ответы Вашингтона и Брюсселя по гарантиям безопасности. Серьезный разговор на второстепенные темы Содержание переданных накануне в МИД РФ американских предложений в Москве, как и обещали Вашингтону, раскрывать не стали. Однако Лавров выразил мнение, что, поскольку документ согласовывался со всеми союзниками США и Украиной, "нет никаких сомнений, что в самое ближайшее время он "утечет", и оказался прав: Радио Румынии со ссылкой на дипломатические источники раскрыло одно из положений американского ответа.

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Просьба о неразглашении содержания документов обусловлена тем, что они, по сути, не являются ответом на российские предложения, заявил в четверг вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. При этом позитивным, на его взгляд, является то, что в этот раз позиции изложены на бумаге. Лавров отметил, что в документах "есть реакция, позволяющая рассчитывать на начало серьезного разговора, но по второстепенным темам". Это же подтвердил и Песков - Запад в своих ответах не учел озабоченности России и даже не показал, что готов их принять во внимание. По его словам, сейчас "можно только мечтать" о документах, аналогичных декларации России и США об окончании холодной войны, а пока "поводов не так много для оптимизма". Накануне на пресс-конференции госсекретарь США Энтони Блинкен признался, что считает направленный в Москву ответ "набором идей". При этом глава Госдепа высказал мнение, что документ содержит "очень позитивные моменты", по которым возможна совместная работа в том случае, "если Россия будет серьезно подходить к работе над ними". Замалчивание Западом принципа Глава российской дипломатии подчеркнул серьезность намерений Москвы получить разъяснение "лукавой позиции" Запада о невозможности гарантировать нерасширение НАТО на восток. Лавров отверг аргументы альянса об отсутствии письменных обязательств по этому вопросу, отметив, что эти гарантии "были подтверждены в рамках ОБСЕ не единожды, в том числе на высшем уровне".

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Министр уверен, что Запад сознательно замалчивает принцип, согласно которому нельзя укреплять свою безопасность за счет безопасности других. Он напомнил, что, согласно Стамбульской и Астанинской декларациям 1999 и 2010 годов, право выбора союзов "четко обусловлено необходимостью учитывать интересы безопасности любого другого государства ОБСЕ, в том числе Российской Федерации". Лавров рассказал, что Блинкен на переговорах в Женеве 21 января ничего не ответил на его просьбу объяснить, на каком основании страны Запада "рассматривают обязательства, принятые в рамках ОБСЕ, исключительно как "меню". "Я предупредил его, как и наших других коллег, что в самое ближайшее время мы направим им официальный запрос с требованием объяснить, почему они выдергивают из своих собственных обязательств только один пункт, а условия соблюдения этого любимого для них пункта они пытаются игнорировать", - сказал министр. Он выразил надежду, что много времени на то, чтобы объяснить, почему Запад занимает именно такую позицию, не потребуется. Перспективы диалога по безопасности Как скоро могут состояться новые контакты России и США, неизвестно.

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