{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Главу Мордовии избрали секретарем регионального отделения "Единой России"

За Артема Здунова было отдано 150 голосов из 155

ТАСС, 27 января. Глава Республики Мордовия Артем Здунов избран секретарем регионального отделения партии "Единая России". Об этом сообщается в четверг на сайте правительства республики после XXX конференции реготделения партии.

"В ходе тайного голосования Артем Здунов набрал 150 голосов из 155", - говорится в сообщении.

Здунов отметил, что региональное отделение "Единой России" станет опорой для социально-экономического развития республики.

Ранее на третьем этапе съезда партии 4 декабря 2021 года Здунов вошел в состав генерального совета "Единой России".

Теги
РоссияМордовияЗдунов, Артем Алексеевич
Переговоры России и США по гарантиям безопасности
Не так много поводов для оптимизма. Первая реакция РФ на ответы по гарантиям безопасности
Вашингтон и его союзники учли второстепенное, но не учли главного, полагают в Москве
Не так много поводов для оптимизма.
Читать полностью