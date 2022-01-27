Главу Мордовии избрали секретарем регионального отделения "Единой России"

ТАСС, 27 января. Глава Республики Мордовия Артем Здунов избран секретарем регионального отделения партии "Единая России". Об этом сообщается в четверг на сайте правительства республики после XXX конференции реготделения партии.
"В ходе тайного голосования Артем Здунов набрал 150 голосов из 155", - говорится в сообщении.
Здунов отметил, что региональное отделение "Единой России" станет опорой для социально-экономического развития республики.
Ранее на третьем этапе съезда партии 4 декабря 2021 года Здунов вошел в состав генерального совета "Единой России".