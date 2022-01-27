ФЕОР заявила, что община Алма-Аты понесла потери в ходе беспорядков в Казахстане

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Нападения на синагоги во время прошедших в крупнейшем городе Казахстана Алма-Ате беспорядков были достаточно массовыми, в местной еврейской общине были пострадавшие и погибшие. Об этом сообщил ТАСС в четверг президент Федерации еврейских общин России (ФЕОР) раввин Александр Борода.

"В еврейской общине Алма-Аты есть не только пострадавшие, но и погибшие. И были погромы, связанные с членами еврейской общины. Сами синагоги также пострадали, факты нападений на них были достаточно массовыми", - сказал он.

По мнению президента ФЕОР, сложившаяся ситуация отражает истинную суть происходивших в Казахстане событий. "Это подчеркивает, что это не была борьба за справедливость и организованное движение за перемены. Это было просто сборище погромщиков и грабителей", - подчеркнул он.

В начале января в Казахстане произошли массовые беспорядки, их участники нападали на полицейских и военных. Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил о попытке госпереворота. К 7 января ситуацию удалось стабилизировать, 19 января по всей стране был снят режим ЧП. По данным властей, в результате этих событий погибли 225 человек, более 4,5 тыс. пострадали.