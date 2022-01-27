Постпред России при ОБСЕ сравнил Украину без кредитов с пациентом на ИВЛ

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Украина после восьми лет внешнего управления не выживет без кредитов и все больше напоминает пациента, подключенного к аппарату искусственной вентиляции легких. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета организации в Вене.

"К слову, нынешняя Украина, испытавшая на себе почти восемь лет внешнего управления, все больше напоминает тяжелого пациента на аппарате "искусственной вентиляции легких". Ее экономика не способна выжить без выделяемых в ручном режиме кредитов, называемых финансовой поддержкой, - сказал Лукашевич.

Он напомнил, что 24 января было объявлено о выделении Евросоюзом очередного пакета помощи на сумму €1,2 млрд, а также обратил внимание на решение Канады о выдаче кредита в размере $120 млн.