Постпред РФ призвал ОБСЕ следить за усилением украинской военной группировки в Донбассе

ВЕНА, 27 января. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Украине должна отслеживать подвоз вооружений Киева к линии соприкосновения в Донбассе на фоне наращивания украинской военной группировки. С таким призывом обратился в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич. Он выступил на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Военно-политическое руководство Украины продолжает наращивать военную группировку не где-нибудь, а именно вдоль линии соприкосновения в Донбассе. Вблизи нее уже находятся порядка 150 тыс. военнослужащих", - рассказал Лукашевич.

Постпред РФ заметил, что прибывают в Донбасс и представители военизированных националистических формирований. "Все это свидетельствует об активной проработке в Киеве планов по подготовке вооруженных провокаций в Донбассе", - уверен российский дипломат.

По его словам, российская сторона также обеспокоена нахождением у линии соприкосновения иностранцев - профессиональных военнослужащих под видом инструкторов, сотрудников частных военных компаний, наемников и иных лиц.

В этих условиях особая роль ложится на Спецмониторинговую миссию ОБСЕ на Украине, ее возможности в рамках раннего предупреждения опасной эскалации, считает он. "Необходимо тщательно отслеживать подвозы и перемещения военной техники и вооружений, устанавливать случаи их размещения в нарушение линий отвода, отслеживать факты применения, своевременно фиксировать разрушения гражданских объектов в результате обстрелов. Необходимо предпринять энергичные усилия, прежде всего в гуманитарных целях, по восстановлению коммуникации между представителями сторон конфликта и перезапуску механизма предоставления гарантий безопасности, свернутого в результате наступательных действий украинских военных осенью прошлого года", - подчеркнул Лукашевич.

Постпред России обратил внимание участников постсовета ОБСЕ, что звучащие из США "страшилки о вторжении" не разделяют даже в самом руководстве Украины, призывая не сеять панику.