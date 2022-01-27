Эксперт считает, что РФ и США ждет затяжная дипломатическая борьба на нескольких фронтах

Быстрицкий допустил, что уровень дипломатических отношений может опуститься еще ниже по сравнению с сегодняшним, но обратил внимание на ряд опорных точек, которые оставляют пространство для маневра российской дипломатии в следующих раундах дискуссий.

"Будет вестись дипломатическая борьба на нескольких фронтах сразу. Один фронт - это фронт США и Россия, другой - НАТО и Россия, еще несколько фронтов связаны с внутринатовскими и внутриевропейскими спорами, потому что позиции у всех очень разные", - отметил эксперт, анализируя тенденции дальнейшего развития российско-американских отношений после полученных ответов.

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Москве и Вашингтону предстоит затяжная дипломатическая борьба сразу на нескольких фронтах после полученных в среду российской стороной ответов от партнеров из США и НАТО на предложения РФ по гарантиям безопасности. Такое мнение выразил в четверг в беседе с ТАСС председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"Из заявлений западных стран следует, что они не собираются вводить свои войска на Украину, не собираются завтра принимать Украину в НАТО - это будет сделать очень трудно с учетом того, что это требует консенсуса членов альянса, а его там нет, - заметил собеседник агентства. - Германия довольно внятно высказалась, причем устами самых разных политиков, которые скорее настроены на продолжение каких-то разговоров. Есть ограничительные линии, но европейские страны не склонны к какому-то раболепному следованию за США сейчас. <…> Поэтому наиболее вероятный вариант - такая затяжная, привычно острая дипломатическая борьба, а также информационные атаки со стороны западных медиа, особенно левых, близких к демократической партии США".

При этом полностью исключать линию на дальнейшее обострение аналитик также не стал. "Всегда хватает сил, которые склонны к разным провокационным действиям, прежде всего на Украине, отчасти в восточноевропейских странах, - пояснил он. - Причем надо отметить, что иногда это может оказаться вне контроля тех же властей на Украине ".

Не снижая ставки

Быстрицкий выразил убежденность, что, несмотря на предложенный госсекретарем США Энтони Блинкеном курс на работу по "позитивным моментам", где Россия и США, как полагают в Вашингтоне, могут как-то продвинуться, в частности в вопросах размещения наступательных ракетных систем, прозрачности учений и контроля над вооружениями, Москва тем не менее "будет стремиться рассматривать все на том уровне, который был запланирован", не отказываясь от своих принципиальных требований к США. "Но это совершенно не исключает и не может ни при каких обстоятельствах исключать обычную дипломатическую активность. Мир гораздо сложнее этого во многом раздутого противостояния, - продолжил он. - Россия будет, конечно, по-прежнему рассматривать все в целостном подходе. Но дипломатия для того и нужна, чтобы идти от меньшего к большему, развивать все поэтапно".

И путь к достижению своих целей для России "необязательно прямолинейный". "Достигнуть многого все еще можно. Более того, при всех политических дрязгах настоящей большой войны никто не хочет. Поэтому есть шанс на достижение определенных договоренностей", - добавил собеседник агентства.

Повестка первых лиц

Быстрицкий обратил внимание, что по итогу ознакомления с полученными ответами профильным ведомствам предстоит подготовить президенту России Владимиру Путину предложения по новым шагам, однако перспективы дальнейшего продвижения соответствующих вопросов на высшем уровне спрогнозировать пока трудно. "Внешнюю политику направляют, как правило, лидеры государств, и поэтому от их прямого разговора многое зависит, но тем не менее, чтобы такие разговоры были конструктивными и полезными, нужно, чтобы для них была почва, - отметил он. - Выход на такой уровень - Путина и [президента США Джо] Байдена - возможен, но такие переговоры требуют большой подготовки и больших усилий на более низких уровнях".