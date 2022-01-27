Захарова: блогера из РФ, задержанного в Каире, освободили с помощью российских дипломатов

МОСКВА, 27 января. /ТАСС/. Блогера Арсения Семеного (в соцсетях - Котова), ранее задержанного в Каире после конфликта с местными жителями, удалось освободить усилиями российских дипломатов, написала в четверг в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Блогера Котова российские дипломаты вытащили из тюрьмы. Блогер Котов мог реально сесть", - сказала она.

Захарова отметила, что до этого он разместил публикации в соцсетях о том, что российские дипломаты якобы не занимаются его проблемой, что, по словам официального представителя МИД, не соответствует действительности. "Утром на странице блогера Арсения Котова в соцсетях появились два поста о том, как его избили в Каире, а российские дипломаты им не занимаются. <...> Российские дипломаты его судьбой занимались сразу же после получения информации от него самого", - добавила она.

В Telegram-канале российского посольства в Египте также сообщили, что блогеру вернули его загранпаспорт и съемочное оборудование, сейчас он находится в консульском отделе российского дипучреждения в Каире. В ночь на пятницу он вылетит в Москву.

Ранее в посольстве РФ проинформировали, что вечером 26 января Семеный прогуливался и вел фото- и видеосъемку в каирском районе Маншият-Нассер, также известном как "город мусорщиков". Ввиду нетерпимого отношения обитателей квартала к попыткам иностранцев снимать их личную жизнь на камеру у российского туриста произошел с ними конфликт. В результате он был задержан и доставлен в отделение полиции.