В Чечне назвали беспочвенными обвинения США в якобы совершенных похищениях в регионе

ГРОЗНЫЙ, 27 января. /ТАСС/. Власти Чечни считают беспочвенными обвинения Госдепартамента США в похищениях и произвольных задержаниях людей, которые якобы происходят в регионе. Об этом заявил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев.

Ранее Госдепартамент выразил обеспокоенность сообщениями о "похищениях и произвольных задержаниях", которые якобы происходят в Чеченской Республике, в том числе ситуацией вокруг судьи в отставке Сайди Янгулбаева и его супруги Заремы Мусаевой.

"Беспочвенные обвинения США на фоне зверств, которые творит их правительство внутри штатов и за пределами, звучат смешно и абсурдно. Права человека в Чеченской Республике находятся под надежной защитой лично Рамзана Кадырова, в отличии от прав миллионов погибших людей во многих государствах мира, уничтоженных американскими "демократическими" бомбардировками", - написал он на своей странице в Instagram.

Он отметил, что на улицах Грозного уже давно не слышно стрельбы, а некоторые преступления исчезли как вид. Дудаев также напомнил об убийстве Джорджа Флойда.

"Полиция США убила шесть человек спустя сутки после вынесения приговора по этому делу. Вся страна протестовала против полицейского произвола и даже это не привело ни к чему. Являясь по сути примером нарушения всех прав человека, официальная Америка не стесняется упоминать Чеченскую Республику, жителей которой, в отличие от жителей США, все устраивает", - добавил глава ведомства.

На минувшей неделе СМИ сообщили о якобы имевшей место попытке похищения в Нижегородской области судьи в отставке Янгулбаева и его жены. Адвокат Наталья Добронравова сообщила ТАСС, что жену судьи увезли из города на допрос неизвестные, представившиеся оперативниками. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что полицейские действовали в соответствии с процессуальным законодательством РФ и предварительно согласовали действия с коллегами на местах. Министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев сообщил ТАСС, что Мусаева задержана за оскорбление сотрудника правоохранительных органов и находится в спецприемнике МВД России по Чечне. По данным Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 21 января суд в Грозном назначил женщине 15 суток ареста за мелкое хулиганство.