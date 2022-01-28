Путин и Макрон проведут телефонный разговор

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон планируют в пятницу провести телефонный разговор.

Ранее французский лидер сообщил, что намерен провести телефонные переговоры со своим российским коллегой в первой половине дня 28 января. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтверждал, что "на пятницу запланирован телефонный разговор" с президентом Франции.

Общение лидеров пройдет на фоне переговоров России с США и НАТО по гарантиям безопасности и звучащих на Западе обвинений в адрес РФ по украинской тематике.

По словам Макрона, в ходе беседы будет обсуждаться "ситуация в целом", а также "предпринята попытка получить какие-то видимые перспективы" и получить разъяснения по различным вопросам.

Предыдущий телефонный разговор Путина и Макрона состоялся 21 декабря 2021 года.