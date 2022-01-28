Антонов заявил, что в США стало обычной практикой умаление роли СССР в победе над нацизмом

ВАШИНГТОН, 28 января. /ТАСС/. Умаление вклада СССР в победу во Второй мировой войне стало обычной практикой в США. Об этом говорится в статье посла РФ в США Анатолия Антонова, опубликованной в четверг в американской газете Washington Times.

"Умаление решающего вклада СССР в разгром нацизма и исключение нашей страны из числа победителей во Второй мировой войне стало обычной практикой", - пишет он в статье на английском языке, подготовленной по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста, а также 78-й годовщины освобождения Ленинграда от блокады фашистских войск.

Как отметил Антонов, в США действуют более 800 экстремистских группировок, пропагандирующих идею превосходства белой расы. "Их "легитимность" обосновывается первой поправкой к Конституции США, которая гарантирует свободу слова", - отмечает российский посол. По его словам, позиция Вашингтона заставляет вспоминать трагические уроки истории. "В 1930-е гг. с той же настойчивостью США и другие ведущие западные державы отказывались признавать смертельную угрозу, исходящую от нацизма. Политика умиротворения Гитлера в конечном итоге обернулась крупнейшей катастрофой в истории человечества", - напомнил глава российской дипмиссии в Вашингтоне.

"В то же время американцы до сих пор хранят память о товариществе между нашими странами во время Второй мировой войны", - подчеркнул он. Антонов отметил, что по всей стране люди принимают участие в акции "Бессмертный полк", "отдавая дань памяти советским и американским солдатам, которые сражались плечом к плечу против общего врага". По его словам, "доброй традицией" стали также памятные мероприятия в городах Фэрбенкс (штат Аляска) и Элизабет-Сити (штат Северная Каролина), посвященные программе ленд-лиза. "Их посещают представители местных властей, историки, ветераны и все заинтересованные жители", - написал дипломат.

"Каждый год 25 апреля посольство России вместе с коллегами из стран СНГ возлагает венки на Арлингтонском национальном кладбище в память о легендарной встрече советских и американских войск на реке Эльба в 1945 году. Тогда солдаты союзных армий вместе поднимали тосты за победу и дружбу между Россией и США", - рассказал также посол.

"Наш долг перед поколением победителей заключается в том, чтобы помнить уроки истории. Память о союзе должна помочь нам выстроить истинно партнерские отношения в борьбе с современными вызовами и угрозами", - подытожил Антонов.