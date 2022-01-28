Полянский заявил, что Россия продолжит поиск и ликвидацию террористов из ИГ в Сирии

ООН, 28 января. /ТАСС/. Россия продолжит операцию по поиску и ликвидации боевиков террористической организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) на территории Сирии. Об этом заявил в четверг первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации.

"Мы вынуждены констатировать, что случившееся на оккупированной США территории Сирии (нападение террористов на тюрьму в городе Хасеке), - это результат продолжающихся заигрываний наших коллег с террористическими элементами в Сирии, - отметил Полянский. - История вас ничему не учит, ровно как и ваши собственные ошибки. Мы не раз предупреждали, к чему может привести потворство террористическим элементам". "Именно поэтому сирийские военные силы при поддержке ВКС России продолжают поиск и ликвидацию игиловцев в Сирии. Эта работа будет продолжена", - сказал он.

"Много раз предлагали вам объединить усилия, но, как мы уже неоднократно убеждались, политические соображения вы ставите выше задачи искоренения терроризма в Сирии", - заявил дипломат.

Районы Сирии, где американцы расхищают нефть, превращаются в зону экологического бедствия, заявил Полянский.

"В районах, где США занимаются откровенным воровством нефти, разворачивается экологическая катастрофа. При этом ООН не дает происходящему никаких оценок", - подчеркнул он.

Россия крайне встревожена возможными неизбирательными ударами ВВС США по территории Сирии, отметил Полянский.

"Мы крайне встревожены возможными неизбирательными ударами американских ВВС, после задействования которых уже не раз отмечались массовые жертвы среди гражданского населения", - сказал он.