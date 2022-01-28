Медведев объяснил нагнетание международной напряженности амбициями отдельных политиков

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Беспрецедентное нагнетание международной напряженности можно объяснить амбициями отдельных политиков. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых агентство ТАСС. Полный текст интервью будет опубликован в пятницу на сайте ТАСС.

"Объяснение прежде всего заложено в амбициях и в характере отдельных людей, и в устремлениях отдельных стран, если говорить о международных отношениях и международной напряженности", - сказал он, отвечая на вопрос о том, почему в мире нарастает агрессивная риторика, хотя, казалось бы, все понимают, что необходимо объединять усилия против общечеловеческих вызовов.

"Что же касается того, как нам жить в этих новых условиях, то жить нужно в согласии, стараться договариваться по самым разным вопросам", - добавил он. Политик уточнил, что это касается не только международных отношений, но и внутренних вопросов, таких как развитие страны, развитие экономики, вакцинация. Он выразил надежду на то, что несмотря на значительные дискуссии вокруг темы прививок от коронавируса, большинство людей в России придет к выводу, что вакцинация необходима, особенно в условиях появления новых штаммов коронавируса.