{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Медведев назвал бедность ключевой проблемой России

Зампред Совета безопасности РФ подчеркнул, что проблема доходов имеет ключевой характер
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев Екатерина Штукина/POOL/ТАСС
Описание
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
© Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Бедность населения является ключевым вызовом для российских властей, так как именно с этой проблемой связаны риски роста преступности, коррупции и проблемы сохранения здоровья нации. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых агентство ТАСС. Полный текст интервью будет опубликован в пятницу на сайте ТАСС.

На эту тему
Переходный год: что происходит с понятием бедности в России
Переходный год:

"Проблема бедности, низких доходов - это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности, и целый ряд других проблем", - констатировал он.

Медведев подчеркнул, что проблема доходов имеет ключевой характер. Но, по его мнению, есть и другие вызовы. "Проблема развития экономики, проблема коррупции, технологические проблемы, проблемы технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики - все это в повестке дня. Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один", - заключил политик.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Медведев объяснил нагнетание международной напряженности амбициями отдельных политиков
Зампред Совета безопасности РФ подчеркнул необходимость жить в согласии
Читать полностью