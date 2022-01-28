Медведев назвал бедность ключевой проблемой России

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Бедность населения является ключевым вызовом для российских властей, так как именно с этой проблемой связаны риски роста преступности, коррупции и проблемы сохранения здоровья нации. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, среди которых агентство ТАСС. Полный текст интервью будет опубликован в пятницу на сайте ТАСС.

"Проблема бедности, низких доходов - это действительно ключевая проблема, с этим связаны и проблемы здоровья, и преступности, и целый ряд других проблем", - констатировал он.

Медведев подчеркнул, что проблема доходов имеет ключевой характер. Но, по его мнению, есть и другие вызовы. "Проблема развития экономики, проблема коррупции, технологические проблемы, проблемы технологического отставания, необходимости создания современной инновационной экономики - все это в повестке дня. Но если говорить о человеческих проблемах, то проблема доходов, качественного образования и здравоохранения, мне кажется, это проблема номер один", - заключил политик.