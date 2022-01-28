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Пандемия COVID-19

Медведев заявил, что непрозрачность работы биолабораторий США создает угрозы безопасности

На взгляд зампреда Совета безопасности РФ, контроль за такими процессами, соблюдение соответствующей конвенции по предотвращению биологических опасностей очень важны для человечества
© ТАСС

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев обеспокоен угрозами, которые возникают из-за деятельности биологических лабораторий США.

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"Есть очень большое количество структур, которые способны производить - это уже вопрос безопасности - различного рода патогены. Они и были, и есть, вопрос в том, в чьих руках они находятся, кто ими управляет и насколько прозрачна их деятельность", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС. Полный текст интервью будет опубликован в пятницу на сайте ТАСС.

"Допустим, наши соседи у себя разместили биологические лаборатории при участии американцев и некоторых других стран. Дело не в том, что американцы, а в том, что мы не понимаем, чем они занимаются. А раз мы не понимаем, то вполне возможно, что произойдет какой-нибудь эксцесс исполнителя, как принято говорить у юристов, и что-то такое выскочит или будет намеренно создано каким-нибудь сумасшедшим", - объяснил заместитель председателя Совбеза РФ. "Это тоже не исключается, мы же понимаем, что вирусы моделируются", - добавил Медведев.

На его взгляд, "контроль за этими процессами, соблюдение соответствующей конвенции по предотвращению биологических опасностей очень важны для человечества".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичСШАПандемия COVID-19
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