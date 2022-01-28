Медведев заявил, что непрозрачность работы биолабораторий США создает угрозы безопасности

"Есть очень большое количество структур, которые способны производить - это уже вопрос безопасности - различного рода патогены. Они и были, и есть, вопрос в том, в чьих руках они находятся, кто ими управляет и насколько прозрачна их деятельность", - сказал Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС. Полный текст интервью будет опубликован в пятницу на сайте ТАСС.

"Допустим, наши соседи у себя разместили биологические лаборатории при участии американцев и некоторых других стран. Дело не в том, что американцы, а в том, что мы не понимаем, чем они занимаются. А раз мы не понимаем, то вполне возможно, что произойдет какой-нибудь эксцесс исполнителя, как принято говорить у юристов, и что-то такое выскочит или будет намеренно создано каким-нибудь сумасшедшим", - объяснил заместитель председателя Совбеза РФ. "Это тоже не исключается, мы же понимаем, что вирусы моделируются", - добавил Медведев.

На его взгляд, "контроль за этими процессами, соблюдение соответствующей конвенции по предотвращению биологических опасностей очень важны для человечества".