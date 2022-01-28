В ГД заявили, что законопроект об онлайн-голосовании доработают вместе с IТ-специалистами

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков считает, что онлайн-голосование будет особенно востребованным молодым поколением избирателей, а все вопросы, связанные с законопроектом о дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), должны быть решены с привлечением широкого круга специалистов до его принятия во втором чтении. Об этом депутат от партии "Новые люди" заявил ТАСС.

"Законопроект пока сырой, это правда. Вместе с экспертами и разработчиками мы готовим целый ряд поправок. Даже инструкцию по работе электрического чайника пишут технические специалисты, а нормы о ДЭГ тем более должны изучить и одобрить эксперты в области IT-технологий. Мы настаиваем, чтобы именно такие люди до второго чтения приняли участие в обсуждении законопроекта", - сказал Даванков.

Вице-спикер призвал коллег "включиться в работу, а не занимать позицию обиженных". "При подготовке поправок мы предложим введение процедуры всестороннего наблюдения за голосованием и фиксацию в законе гарантий для избирателей в случае сбоя в работе ДЭГ. Если такое происходит, у человека должна быть возможность проголосовать обычным образом. Кроме того, важно закрепить определение правил проведения ДЭГ как минимум за год до выборов: процедура электронных выборов должна быть известна заранее. Также мы будем настаивать на применении единой электронной системы без возможности переголосования, которое усложняет процесс контроля за выборами и делает процедуру менее прозрачной. Одним хайпом на критике ДЭГ ситуацию не исправить", - подчеркнул он.

Даванков также отметил, что к онлайн-голосованию "есть претензии из-за недоверия к процедуре". "Голосование против - это фактически закрытие возможности для внесения поправок во втором и третьем чтении. Закон все равно примут, а те, кто объявил бойкот, просто окажется в стороне от решений. Так что вместо того, чтобы просто кричать, что против электронного голосования, нужно взять его организацию под свой контроль", - сказал депутат.

Он добавил, что при рассмотрении законопроекта о ДЭГ в Госдуме депутаты от партии "Новые люди" проголосовали за его концепцию. "Мы много общаемся с нашими сторонниками, а это в основном молодые горожане, и понимаем, чем они живут. Это люди, уже привыкшие к пользованию мобильным банком, госуслугами и электронными книгами. О них в первую очередь мы и думаем. Дистанционный формат точно сделает для них голосование более удобным. Плюс продолжается пандемия коронавируса, поэтому для всех намного безопаснее голосовать из дома", - отметил вице-спикер.

По его мнению, молодежь - "это поколение будущего, которое уже не воспринимает эстетику избирательных участков". "Все переживают, что молодые люди не ходят на выборы. А они, я вам скажу, не ходят не только на выборы, но и в магазины все реже заходят, потому что все можно заказать. Они покупают еду через интернет, знакомятся и общаются в социальных сетях. И электронное голосование для них совершенно естественно", - заключил Даванков.