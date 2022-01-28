Медведев: в России нет предпосылок для повторения событий, произошедших в Казахстане

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев уверен, что в России нет предпосылок для повторения событий, произошедших в Казахстане в начале января 2022 года.

Что мы знаем о них (а что нет)

В Казахстане заявили, что страну атаковали террористы. Что мы знаем о них (а что нет)

"Я считаю, что у нас нет никаких предпосылок для подобного рода событий. Во-первых, потому что в целом большинство граждан нашей страны разделяет тот курс, который проводит власть, который проводит президент страны, и это подтверждается и голосованием за конституцию, на выборах, во время выборов в законодательные органы", - заявил он в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

Кроме того, по его словам, в России сложилось "эффективное государство, которое способно отвечать на любые проявления террористической активности или какие-либо вообще преступные посягательства".

В то же время, отметил Медведев, события в Казахстане стали серьезным уроком. "Безусловно, это фактор, который имеет не только внутриказахстанское значение. Это и вопрос региональной безопасности. Это мы не можем недооценивать, поскольку речь идет о партнере, союзнике, участнике Евразийского союза, о члене ОДКБ, просто близком нам народе, который попытались направить в другое русло", - указал Медведев.

По его словам, произошедшее "отражается на общей региональной безопасности".

Полный текст интервью будет в пятницу опубликован на сайте ТАСС.