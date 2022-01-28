Медведев: США могли бы превратить Афганистан в цветущий сад, если бы приложили силы

ГОРКИ, 28 января. /ТАСС/. Деньги, которые США потратили в Афганистане за 20 лет, при разумном использовании могли бы превратить эту бедную страну в цветущий сад. Такое мнение выразил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью российским СМИ, в числе которых агентство ТАСС.

"Те деньги, которые были истрачены за этот период, за 20 лет, если бы их пустить на совершенно другие цели - я не знаю, куда они уходили, вполне вероятно, что и какие-то коррупционные сделки, и просто бездарно расходовались - можно было бы, на мой взгляд, превратить Афганистан в цветущий сад", - сказал он.

По словам Медведева, это было бы возможно, "если бы для этого прилагались силы и если бы Соединенные Штаты Америки не пытались всюду навязывать свою собственную модель демократии, которую они пытаются развозить по всему миру и которая абсолютно неприменима в целом ряде стран".

Сверхдраматическая ситуация

Сейчас же, указал замглавы Совбеза, ситуация с наркотрафиком в Афганистане "сверхдраматическая, потому что с 2001 года, как только там американцы появились (причем мощнейшая страна с огромными ресурсами), все считали, что они там наведут с этим порядок, и этот самый наркотрафик вырос приблизительно в 40 раз".

Он указал, что были "истрачены триллионы долларов, население живет все так же бедно, очень бедно, а наркотрафик растет". "И более того, нам известны случаи, когда и присутствующий там контингент, международный, по сути натовский, американский, просто на это закрывал глаза. Пусть занимаются, лишь бы нас, что называется, не трогали", - добавил замглавы СБ РФв.

По его словам, и общая ситуация в стране остается очень сложной. Говоря о перспективах признания правительства талибов (движение "Талибан", запрещено в РФ) в этой стране, Медведев отметил, что российских властей есть контакты с этим движением, однако многое будет зависеть от "выполнения целого ряда обязательств, которые эта власть должна исполнять, ну и, конечно, борьбы с терроризмом".

Он назвал катастрофой "существование огромного корпуса "Исламского государства" (организация запрещен в РФ) на территории Афганистана, отметив, что это огромная проблема и для талибов. "Поэтому, как они будут с этим справляться, поживем - увидим", - резюмировал Медведев.

Полный текст интервью будет в пятницу опубликован на сайте ТАСС.