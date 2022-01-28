Замглавы МИД РФ призвал реализовать дорожную карту по деэскалации на Корейском полуострове

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Купировать напряженность и обеспечить военно-политическую стабильность на Корейском полуострове позволит движение по российско-китайской дорожной карте урегулирования, важно придерживаться ее, чтобы избежать негативных сценариев. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

По словам замминистра, напряженность на Корейском полуострове "может существенно возрасти" в случае отказа двух главных антагонистов - США и КНДР - от достигнутого в 2018 году прогресса в урегулировании ситуации в субрегионе.

"Единственный способ избежать такого сценария - двигаться по <...> дорожной карте не назад, а вперед, к укреплению доверия, нормализации двусторонних отношений, обсуждению гарантий безопасности и построению режима мира, - отметил он. - Имею в виду фактическую реализацию сторонами первого этапа российско-китайской дорожной карты, когда Пхеньян в инициативном порядке объявил о прекращении ядерных испытаний и запусков межконтинентальных баллистических ракет, а Вашингтон стал воздерживаться от проведения на полуострове крупномасштабных военных учений с привлечением стратегических сил и средств".

Высокопоставленный дипломат обратил внимание, что соответствующее "так называемое двойное замораживание" хотя и не было закреплено юридически, обеспечило в целом "военно-политическую стабильность на полуострове" даже после того, как "американцам и северокорейцам не удалось осуществить последующие более сложные "размены". "Дезавуирование этих мер будет означать откат на "нулевой этап" - к кризису 2017 года", - подчеркнул Моргулов.

Денуклеаризация полуострова, как отметил замминистра, может "конструктивно обсуждаться" в контексте тех положений, что предусмотрены "как российско-китайскими инициативами, так и Сингапурским заявлением лидеров КНДР и США от 12 июня 2018 года". "На поиске способов реанимации соответствующего политического диалога следует сосредоточить основные усилия всех вовлеченных сторон. Обсуждаем этот вопрос и с нашими северокорейскими коллегами, хотя в условиях пандемических ограничений и закрытых границ Северной Кореи контакты с ними пока в основном ограничены дипломатическими представительствами в Москве и Пхеньяне", - резюмировал он.

Обстановка на Корейском полуострове

В четверг КНДР запустила два снаряда, которые, по предположению южнокорейских военных, являются ракетами малой дальности. Они пролетели 190 км на максимальной высоте около 20 км, поразив, по предварительным данным, цели на одном из необитаемых островов у побережья провинции Хамгён-Пукто. Нынешний пуск стал уже шестым с начала года. Комментируя последние ракетные испытания КНДР, руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс подчеркнул, что США продолжают придерживаться дипломатического подхода в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова и намерены "и далее вместе с международным сообществом принимать меры с тем, чтобы предотвратить разработку КНДР оружия массового поражения и баллистических ракет". Прайс подчеркнул, что США "открыты к диалогу с КНДР и готовы к переговорам без предварительных условий".