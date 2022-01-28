МИД РФ: переговоров по КНДР не получится, если США будут действовать с целью смены режима

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Никакого диалога по ядерной проблеме Корейского полуострова не получится, если Соединенные Штаты и их союзники будут стремиться к переговорам по этой проблематике с прицелом на последующую смену режима в КНДР. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Игорь Моргулов.

Замминистра указал, что шестисторонние переговоры являются оптимальным форматом комплексного урегулирования ситуации на Корейском полуострове. "При этом, чтобы сдвинуть дипломатический процесс с мертвой точки, ключевое значение имеет не форма, а содержание, общее понимание повестки дня и конечной цели. Если американцы и их союзники хотят переговоров о безусловном одностороннем разоружении КНДР с прицелом на последующую смену режима в этой стране, никакого диалога не получится", - сказал он.

Моргулов отметил, что, если американская администрация всерьез готова обсуждать законные озабоченности КНДР в сфере безопасности, шанс на возобновление шестисторонних переговоров пока сохраняется.

"Если же администрация [президента США Джо] Байдена действительно привержена положениям Сингапурского заявления и всерьез готова обсуждать законные озабоченности КНДР в сфере безопасности с выходом на формирование системы мира в Северо-Восточной Азии, шанс на возобновление "шестисторонки" пока сохраняется", - сказал Моргулов.

Но, к сожалению, добавил он, "в Вашингтоне формально говорят об открытости к диалогу с широкой повесткой, но на деле подтвердить такие заявления практическими шагами навстречу Пхеньяну не решаются".

КНДР в январе 2003 года объявила об окончательном выходе из Договора о нераспространении ядерного оружия, участником которого она была с 1985 года. В августе 2003 года начались шестисторонние переговоры об урегулировании ядерного кризиса на Корейском полуострове, в которых принимали участие представители России, США, Китая, Японии, Республики Корея и КНДР. Всего было проведено шесть раундов, однако в апреле 2009 года представители КНДР заявили о бессмысленности продолжения переговоров.