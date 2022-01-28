Россия 28 января направит западным странам запрос об их обязательствах в ОБСЕ

МОСКВА, 28 января. /ТАСС/. Россия намерена сегодня направить западным странам запрос касательно выполнения их обязательств в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью радиостанциям.

"Сегодня направляю официальный запрос всем моим коллегам с прямым обращением официально объяснить, как они собираются выполнять в нынешних исторических условиях обязательства, под которыми их страны подписались на высшем уровне", - сказал он.